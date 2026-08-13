Erdoğan: Şehit ve Gazilere Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız"
Kaynak: AA
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