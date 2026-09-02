Erdoğan: ŞİÖ üyeliği batıya sırt çevirmek değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik perspektifinin Batı'dan kopuş anlamına gelmediğini, 360 derecelik vizyonla küresel ağırlığın artırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ŞİÖ) Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz, 360 derecelik vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır"
Kaynak: AA
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