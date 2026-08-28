Erdoğan, Şule Yüksel Şenler\'i Andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Eserleri, kitapları ve örnek mücadelesiyle geleceğe muazzez bir miras bırakan, fikir ve ruh dünyamızın kutup yıldızlarından Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.