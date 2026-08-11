Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş\'u kabul etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.