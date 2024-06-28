Erdoğan: Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulabilir - Son Dakika
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Erdoğan: Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulabileceğini belirtti. Erdoğan, Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdinin olmadığını ve Suriye halkıyla kardeş olduklarını vurguladı. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmelerde ülkedeki siyasi gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi.

28.06.2024 18:13
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(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu" sorusuna "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sayın Eset'le..."

Erdoğan, "Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusuna, "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. ve suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak, geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Eset'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın 'olmaz' diye kesinlikle bir şey mümkün değil, yine olur ve Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok" yanıtını verdi.

"Ülkedeki siyasi gelişmeleri Devlet Bahçeli ile değerlendiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin bur soru üzerine de şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey ile uzun bir süredir çalışmalarımız var. Uzun bir süredir Devlet Bey ile yaptığımız görüşmeler var.  Bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, ettiriyoruz. Bundan sonra aynı şekilde devam ettireceğiz. Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi asla düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Devlet Bey ile şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların değerlendirmesini yaptık. Bunların görüşmesini yaptık ve her görüşmemizde de nereden bakarsanız yani  bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu değerlendirmelerle birlikte gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adımlarımızı atıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulabilir - Son Dakika

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