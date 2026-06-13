Erdoğan: Yapay Zekada Yeni Eylem Planımız Hayırlı Olsun - Son Dakika
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Erdoğan: Yapay Zekada Yeni Eylem Planımız Hayırlı Olsun

13.06.2026 15:13
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TÜRKİYE Yapay Zeka Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ataberk KURT/İSTANBUL, - TÜRKİYE Yapay Zeka Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçiyoruz. Bu dönemdeki değişim, geçmişe nazaran son derece hızlı ve eskilerin deyimiyle sari seyrediyor. Diplomasiden ticarete, enerjiden ulaşıma, tarımdan güvenliğe değişimin etkileri hemen her alana nüfuz ediyor. Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Kimileri bu süreci tarihi bir fırsat olarak görürken bazıları da bu dönüşümü aşılması gereken bir kriz olarak değerlendiriyor. Öte yandan yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin, hakikat ötesi olarak adlandırılan bu çağda, olgularla birlikte algıları da dönüştürdüğüne, yeni gerçekliğin temel dinamiği haline geldiğine şahit oluyoruz" dedi.

'SİBER GÜVENLİKTE OLUŞACAK ZAFİYETİN ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇTIĞINI SIK SIK GÖRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu bir gerçek ki, günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dezenformasyon gibi bilgi düzensizlikleri de aynı ölçüde yaygınlaştı. Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Veri işleme ve veri analizi tarzı süreçleri kolaylıkla yönetebiliyoruz. Fakat veri emniyeti ve siber güvenlikte oluşacak en küçük zafiyetin hangi ölümcül sonuçlara yol açtığını da çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalarda sık sık görüyoruz. Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin, caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden, tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: Yapay Zekada Yeni Eylem Planımız Hayırlı Olsun - Son Dakika

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