Erdoğan: Terörden Kurtararak Şehitlere Vefa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize, gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize, gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: Terörden Kurtararak Şehitlere Vefa - Son Dakika
İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun hastaneye kaldırılmasına neden olan polis müdahalesi kamerada