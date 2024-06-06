Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi yapılmadı - Son Dakika
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Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi yapılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinin ardından İYİ Parti yetkilileri, Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi yapılmadığını ve yapılsa bile kabul etmeyeceğini söyledi. İYİ Parti milletvekilleri ise temmuz ayında Afyonkarahisar'da kampa girecek ve partinin önümüzdeki süreçteki yol haritası çizilecek.

06.06.2024 13:06
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif edildiği iddialarına ilişkin İYİ Parti yetkilileri, "Akşener'e böyle bir teklifi yapılmadığını, yapılsa bile kabul etmeyeceğini" söylediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etmişti. Yaklaşık bir buçuk saat süren basına kapalı görüşmenin ardından görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

Meral Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif edildiği iddiası gündeme gelmişti. İddialar üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Böyle bir şeye ihtimal vermem. Böyle bir şeyin gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı.

ANKA muhabirinin İYİ Parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi yapılmadığı, yapılsa bunu kabul etmeyeceğini" ifade ettiler.

İYİ Parti milletvekilleri kampa giriyor

Öte yandan, parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İYİ Parti milletvekilleri temmuz ayının ortasında Afyonkarahisar'da iki günlük kampa girecek, kampta partinin önümüzdeki süreçte yol haritasının çizilecek.

Kaynak: ANKA

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