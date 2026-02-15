Erdoğan-Al Nahyan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan-Al Nahyan Telefon Görüşmesi

15.02.2026 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Liderler, iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ile ilişkilerin ortak çıkarlar ve halkların yararları doğrultusunda daha da güçlendirilmesine yönelik adımları değerlendirdi. Görüşmede özellikle kalkınma ortaklıkları başta olmak üzere çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme temelinde Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik kararlılık teyit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Al Nahyan ayrıca bölgesel ve uluslararası düzeyde karşılıklı ilgi alanına giren meseleleri, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve bu gelişmelere yönelik yürütülen çalışmaları da ele aldı. İki lider, yapmayı planladıkları görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini ifade ederken, en kısa zamanda bir araya geleceklerini teyit etti.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan-Al Nahyan Telefon Görüşmesi - Son Dakika

Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

00:24
Fahrettin Koca’nın paylaşımı Meloni’nin hoşuna gitmeyecek
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek
23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 03:34:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Erdoğan-Al Nahyan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.