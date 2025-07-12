Erdoğan ve Aliyev'den İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerini her alanda ilerletmeye devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi için yürütülen çalışmalara desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlattığı sürecin bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasına da katkı sağlayacağını, sürecin başarıyla neticelenmesinin bölgesel güvenliği güçlendireceğini vurguladı.

Aliyev de Erdoğan'a, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlayan süreçte Türkiye'nin elde ettiği başarının önemli olduğunu, sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirtirken, sürecin başarıyla tamamlanıp hedefine ulaşması temennisini iletti.