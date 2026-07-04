Erdoğan: İsrail mutabakatı dinamitliyor - Son Dakika
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Erdoğan: İsrail mutabakatı dinamitliyor

04.07.2026 17:39
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'i ve kıymetli heyetini İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda, 'hoş geldiniz' diyorum. Konuşmamın başında da dün Belücistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan elim trafik kazasında vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif'e, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde resmi tören ile karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şerif ikili görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren ikili görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela, İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: İsrail mutabakatı dinamitliyor - Son Dakika

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