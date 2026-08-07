Erdoğan ve Muhammed bin Selman Mekke'de Görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Muhammed bin Selman Mekke'de Görüştü

Erdoğan ve Muhammed bin Selman Mekke\'de Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bulunduğu Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan ve Muhammed bin Selman Mekke'de Görüştü - Son Dakika

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