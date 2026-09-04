Erdoğan, vekil kızının cenazesinde - Son Dakika
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Erdoğan, vekil kızının cenazesinde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 23 yaşında hayatını kaybeden Önen için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Önen'in babası Abdülkadir Emin Önen ile ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumenin ailesine başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını ali eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatma Zehra ismiyle müsemma olan kızımızı da makam-ı alisine kabul buyursun. İnşallah sevgili Peygamberimizin livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşru cem eylesin." ifadelerini kullandı.

Cenaze namazını kılanlardan Önen için bir kez daha helallik isteyen Erdoğan, "Bizden yana da helal olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Önen'in tabutuna omuz verdi.

Önen'in naaşı, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Büyükgümüş, Faruk Acar ve Kürşat Zorlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Partili milletvekilleri ile bazı ilçe belediye başkanları ve Önen'in yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, vekil kızının cenazesinde - Son Dakika

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