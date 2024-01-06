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Ereğli'de Balıkçıların Ağına Takılan Mayın Patlatılarak İmha Edildi - Son Dakika
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Ereğli'de Balıkçıların Ağına Takılan Mayın Patlatılarak İmha Edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların ağına takılan mayın, fünyeyle patlatılarak imha edildi. Balıkçılar tarafından fark edilen mayın, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verilmesiyle birlikte güvenlik önlemleri alındı. İstanbul'dan gelen SAS komandoları tarafından yapılan patlatma sonucunda mayın imha edildi.

06.01.2024 - 18:00,
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, balıkçıların ağına takılıp karaya çıkartılan mayın, fünyeyle patlatılıp, imha edildi.

Ereğli ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçılar, dün Bozhane Limanı'na yanaşıp ağı ayıklamaya başladı. Bu sırada mürettebat, ağa takılan yuvarlak cismi fark edip, 'mayın' olabileceği şüphesiyle Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekip, cismin limanda bulunduğu noktayı çembere aldı. Cismin mayın olduğunun anlaşılmasıyla, limana yaya ve araç girişi yasaklandı. Mayının imhası için İstanbul'dan mayın uzmanı SAS komandoları talep edildi. Günün ilk ışıklarında mayın, limanda bulunduğu yerden alınıp İl Özel İdare kamyonuna yüklendi. Mayın, Dağlar Mahallesi'ndeki boş araziye götürüldü. SAS komandoları, mayını burada fünyeyle patlatıp, imha etti. Mayın imha edildikten sonra ise gökyüzüne siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

Ereğli\'de Balıkçıların Ağına Takılan Mayın Patlatılarak İmha Edildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ereğli'de Balıkçıların Ağına Takılan Mayın Patlatılarak İmha Edildi - Son Dakika
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