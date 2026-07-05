Ereğli\'de Hortum Tekneleri Savurdu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dün gece denizde farklı noktalarda oluşan hortumların limandaki tekneleri savurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün ilçede hava bozdu. Aniden etkisini gösteren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar sonrası farklı noktalarda hortum oluştu. Sahil bandındaki bir işletmenin dolapları devrildi. Liman içinde meydana gelen hortum nedeniyle teknelerin savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle bazı teknelerde hasar oluştu.