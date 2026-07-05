Ereğli'de Hortum Tekneleri Savurdu - Son Dakika
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Ereğli'de Hortum Tekneleri Savurdu

Ereğli\'de Hortum Tekneleri Savurdu
05.07.2026 18:59
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Zonguldak Ereğli'de hortumlar tekneleri savurdu, hasar oluştu. Güvenlik kamerası görüntüleri var.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dün gece denizde farklı noktalarda oluşan hortumların limandaki tekneleri savurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün ilçede hava bozdu. Aniden etkisini gösteren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar sonrası farklı noktalarda hortum oluştu. Sahil bandındaki bir işletmenin dolapları devrildi. Liman içinde meydana gelen hortum nedeniyle teknelerin savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle bazı teknelerde hasar oluştu.

Kaynak: DHA

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