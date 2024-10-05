Ereğli'de İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Ereğli'de İstinat Duvarı Çöktü

Ereğli\'de İstinat Duvarı Çöktü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı.

05.10.2024 15:16
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak sonrası yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü, o anlar kameraya yansıdı.

Ereğli- Alaplı kara yolu Plajlar mevkisinde gece saatlerinde sağanak sonrası yol kenarında, yeni yapılan istinat duvarının bir bölümü çöktü. O anlar, kameraya yansıdı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapanırken, tedbir olarak karşı şeride de beton bariyer koyuldu. Alaplı-Ereğli istikametine geçişler kontrollü yapılırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

HABER: Sinan KABATEPE/Ereğli (ZONGULDAK)

Kaynak: DHA

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