Ereğli'de Maralfalfa Üretimi Başladı - Son Dakika
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Ereğli'de Maralfalfa Üretimi Başladı

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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de maralfalfa yem bitkisi üretimi projesi hayata geçirildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde maralfalfa yem bitkisi üretimine başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde İl Özel İdaresi bütçe kaynaklarıyla yürütülen yem bitkilerini geliştirme çalışmaları kapsamında ilçede önemli ve yenilikçi üretim adımı atıldı.

Proje kapsamında temin edilen 1600 maralfalfa çeliği, çiftçi Halil Kırtay'a teslim edilerek sahadaki ilk dikim çalışmaları tamamlandı.

Maralfalfanın, ilçedeki hayvancılık işletmelerine ekonomik anlamda önemli bir girdi avantajı sunması hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Günaydın, bölge tarımında ürün çeşitliliğinin artırılmasının stratejik önemine dikkati çekti.

Yenilikçi yaklaşımlarla üretime katkı sunan çiftçi Halil Kırtay'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Günaydın, müdürlük olarak teknik desteklerinin her zaman ve kesintisiz şekilde süreceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ereğli'de Maralfalfa Üretimi Başladı - Son Dakika

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