Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı.
Müftü Mahallesi Meydanbaşı mevkisinde babaannesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ö.A.D'ye, H.G'nin kullandığı 67 AEY 450 plakalı motosiklet çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ereğli'de Motosiklet Kazası: 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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