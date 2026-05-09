Ereğli\'de Motosiklet Yayaya Çarptı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen motosiklet, yaya geçidinden geçen Kaan Y.'ye (17) çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın yol kamerasına ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seren E. (25) yönetimindeki 67 AFM 521 plakalı motosiklet, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak, yaya geçidinden geçen Kaan Y.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, bir aracın yol kamerasına ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.