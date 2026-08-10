Erel: Terörle Pazarlık İstemiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erel: Terörle Pazarlık İstemiyoruz

Erel: Terörle Pazarlık İstemiyoruz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhan Erel, Kürtlerle kardeş olduklarını ve terörle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti kurucusu Ayhan Erel, TBMM Genel Kurulu gündemine gelen çerçeve yasa teklifine ilişkin, "Barış istiyoruz ancak terörle pazarlık istemiyoruz" dedi.

Anahtar Parti kurucusu Ayhan Erel, yaptığı yazılı açıklamada TBMM Genel Kurulu gündemine gelen çerçeve yasa teklifine ilişkin, "Buradan açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyoruz: Biz Kürtlerle küs değiliz. Biz Kürtlerle kardeşiz. Kürt kardeşlerimizle bu topraklarda yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. Aynı sofraya oturduk, aynı sokaklarda büyüdük. Kız aldık, kız verdik. Ticaret yaptık, komşuluk yaptık, dostluk yaptık. Düğünümüzde de cenazemizde de birbirimizin yanında olduk.Bu ülkenin tarihi, Türküyle Kürdüyle bütün vatandaşlarımızın ortak tarihidir" dedi. Erel, "Dolayısıyla kimse çıkıp da Kürt vatandaşlarımızın varlığını, kimliğini veya haklarını terör örgütüyle ilişkilendirmeye kalkmasın" ifadesini kullandı.

Erel, "Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yoktur, bizim meselemiz PKK'dır, bizim meselemiz terördür. Terör örgütü ile Kürt vatandaşımızı birbirinden ayırmak zorundayız" dedi.

Erel, şunları kaydetti:

"Kürt vatandaşımız da bu devletin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Onun hakkı, hukuku ve geleceği bizim de meselemizdir. Barış istiyoruz. Ama terörle pazarlık istemiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. Ama Türkiye'nin milli birliğinin tartışmaya açılmasını istemiyoruz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ÜNİTER YAPISI, TARTIŞMA KONUSU HALİNE GETİRİLMEMELİDİR"

Ama bütün bunlar yapılırken Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı, milli bütünlüğü ve ortak vatandaşlık hukuku tartışma konusu haline getirilmemelidir. Biz dışarıdan dayatılan hiçbir projenin Türkiye'nin geleceğini şekillendirmesine izin vermemeliyiz. Türkiye'nin kaderini Washington'daki, Brüksel'deki, başka başkentlerdeki hesaplar değil; Ankara'daki milli irade belirlemelidir.

Kürt kardeşim bizim kardeşimizdir. Türk kardeşim bizim kardeşimizdir. Bu vatan hepimizin vatanıdır. Kardeşlik söyleminin arkasına saklanan hiçbir projeye, terörün meşrulaştırılmasına ve Türkiye'nin bölünmesine izin vermeyelim.

Bu nedenle milletimizi açıkça uyarıyoruz: Kardeşlik söyleminin arkasına saklanan hiçbir siyasi projeye, terörün meşrulaştırılmasına ve Türkiye'nin bölünmesine yönelik hiçbir plana izin vermeyelim. Biz Türkiye'nin büyümesini istiyoruz.Daha demokratik, daha adil, daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Ama bunu Türk'üyle, Kürt'üyle, bütün vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Çünkü bizim anlayışımızda çözüm ayrışmak değildir.

"ÇÖZÜM, KARDEŞLİKTİR"

Çözüm, kardeşliktir. Çözüm, adalettir. Çözüm, hukuktur. Çözüm, teröre karşı milletçe ortak duruştur. Kürtlerle değil, terörle mücadelemiz var.Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütleriyle hesabımız var.Türkiye'nin bölünmesiyle değil, Türkiye'nin güçlenmesiyle derdimiz var. Bu ülkenin birliğine, kardeşliğine ve geleceğine hep birlikte sahip çıkacağız. Ne Türk Kürt'ten vazgeçer, ne Kürt Türk'ten. Çünkü biz aynı vatanın evlatlarıyız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ayhan Erel, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erel: Terörle Pazarlık İstemiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı

17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 17:38:11. #7.12#
SON DAKİKA: Erel: Terörle Pazarlık İstemiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.