EREN 4x4 İçin Malezya ile İşbirliği - Son Dakika
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EREN 4x4 İçin Malezya ile İşbirliği

21.07.2025 11:47
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Katmerciler, IDEF 2025'te EREN 4x4 araç için Malezya ile işbirliği anlaşması imzalayacak.

EREN 4x4 Yüksek Hareket Kabiliyetli Hafif Taktik Araçlar için Malezya'ya yönelik olarak işbirliği anlaşması imzalanacak.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın yirmi sekizinci bölümünde askeri kara araçlar alanındaki gelişmeler ele alındı.

Türk savunma sanayisinin kara aracı üreticilerinden Katmerciler, IDEF fuarına Türkiye'de segmentinin en güçlü muharebe aracı olan ve yüksek ihracat potansiyeliyle dikkati çeken 4x4 Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç HIZIR ve uzaktan kumandalı, paletli ve insansız kara aracı (İKA) konseptinin Türkiye'deki ilk örneği olan Orta Sınıf 2. Seviye İnsansız Kara Aracı (O-İKA 2) Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) ile katılacak.

Katmerciler, ziyaretçileri savunma ve lojistik araçlarından oluşan geniş savunma portföyü hakkında bilgilendirecek.

Türkiye'de envantere giren, ihracat başarısı yakalayan HIZIR, güçlü zırhı ve V tipi monokok gövdesiyle mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlıyor. Mayına dayanıklı, enerjiyi emen özellikteki koltuk, personelin korumasını artırıyor.

400 beygir gücünde motora sahip HIZIR, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı. Uzaktan komuta edilebilen stabilize silah sistemiyle, hareket halinde ve hareketli hedeflere ateş edebiliyor. Personel kapasitesi 9 olan HIZIR, saatte 120 kilometrelik hıza ulaşabiliyor, yüzde 70 gibi sektörde en yüksek tırmanma özelliğiyle görev yapıyor.

Yetenekleri artan UKAP

Katmerciler 'in İKA konseptinin de ilk ürünü UKAP, bir kumanda kiti aracılığıyla tüm fonksiyonları uzaktan yönetilebilen, farklı ihtiyaçlara göre kolaylıkla konfigüre edilebilen, paletli bir çözüm.

Üzerinde ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ve uydu haberleşme sistemi bulunan platform, iki şirketin işbirliğiyle Türk savunma sektöründe yerini almaya hazırlanıyor. İHA ve SİHA'larda olduğu gibi dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bu imkanın ülkenin ihracat potansiyelini daha da yükselteceği değerlendiriliyor.

Uzaktan kumandalı stabilize silah sistemiyle hareket halinde ve hareketli hedeflere atış yapılabilen araçta, otomatik hedef takip sistemi bulunuyor. Gece-gündüz görüşü, balistik hesaplama, mesafe ölçme, bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları, mühimmat sonu uyarısı, ihtiyaç halinde manuel kullanım imkanı gibi özellikler aracı daha efektif ve etkili kılıyor.

SARP sistemiyle koordineli çalışacak elektro-optik sistemi, radar sistemi, haberleşme sistemi ve benzeri sistemler de araca entegre edilebiliyor. Uydu kontrol sistemiyle uzaktan kumanda edilebilen aracın, elektrikli ve hibrit modelleri bulunuyor.

Üstün operasyonel yeteneklere sahip araç bir tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Yüzde 60 tırmanabilirlik, yüzde 40 yan eğim, 900 milimetrelik hendek geçişi, 400 milimetrelik dik engel geçişi aracın diğer özellikleri olarak dikkati çekiyor.

UKAP, aynı zamanda, çok farklı işlevlere yönelik araçların geliştirilebildiği bir platform. Üzerine yerleştirilecek termal ve hareketli kameralar ve sensörlerle bir sınır ve keşif gözlem aracı haline getirilebiliyor. Mayın temizlemede kullanılabiliyor. Platform üzerine kurşungeçirmez bir hazne yapılarak çatışma bölgelerinden yaralı kurtarılabiliyor. Faydalı yükleri, askeri mühimmat ve teçhizatları taşıyabiliyor, gerektiğinde ağır araçları çekebiliyor.

EREN 4x4 için Güneydoğu Asya yolu göründü

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IDEF 2025 Fuarı'nın yeni bir iş birliğine ev sahipliği yapacağını, Katmerciler ve Malezya DEFTECH firması arasında EREN 4x4 Yüksek Hareket Kabiliyetli Hafif Taktik Araçlar için İş Birliği Anlaşması imzalanacağını bildirdi. İmza töreni, fuar alanında Katmerciler Üst Yöneticisi Mehmet Katmerci ile DEFTECH Üst Yöneticisi Mohammad Shanaz bin Mohammad Shees arasında gerçekleştirilecek.

EREN, hızlı, güçlü, dinamik, manevra kabiliyeti yüksek, ergonomik ve çok yönlü bakım kolaylığı olan bir araç olarak tasarlandı. Araç, Katmerciler tarafından tasarlanmış yüksek balistik ve mayın koruma sağlayan zırhlı monokok gövdeye sahip. EREN, her türlü iklim koşullarındaki operasyonlar için özellikle dar alanlarda meskun mahal bölgesinde iç güvenlik güçlerinin tüm gereksinimlerini karşılayabilecek donanımlarla görev yapabiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Malezya, İhracat, Güncel, Son Dakika

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