Eren Öner Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, parti genel yönetim kurulu üyesi Eren Öner'in gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Saray rejimi özgürlük ve demokrasi isteyenler üzerinde yargı sopasını sallamaya, gözaltına almaya ve tutuklamaya devam ediyor. GYK üyemiz Eren Öner ve tüm siyasi tutuklular serbest bırakılsın" dedi.

Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu üyesi Eren Öner, Bursa'da ifade vermek için gittiği Bursa Adliye'sinde gözaltına alındı. Öner, gözaltına alındıktan sonra Bursa Emniyet'ine götürüldü. Konuya ilişkin Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'dan tepki geldi.

Aslan X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Yönetim Kurulu üyemiz Eren Öner Bursa'da ifade vermek için gittiği adliyede gözaltına alındı ve Bursa Emniyetine götürüldü. Saray rejimi özgürlük ve demokrasi isteyenler üzerinde yargı sopasını sallamaya, gözaltına almaya ve tutuklamaya devam ediyor. Hukuksuzluk, faşizan uygulamalar ve keyfilik sürüyor. Ama şunu bilmeliler hiçbir baskı ve zorbalık işçi ve emekçilerin insanca yaşama, demokrasi ve özgürlük mücadelesini engellemeyecektir. GYK üyemiz Eren Öner ve tüm siyasi tutuklular serbest bırakılsın."