Eren, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Hakkari 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Adem Eren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eren, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğraf seçkisini inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas'ın "Kanıksamış" adlı fotoğrafını seçen Eren, "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest" adlı karesini tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" adlı karesine oy veren Eren, "Spor"da ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı fotoğrafını tercih etti.

Eren, oylamadaki fotoğrafların hepsinin anlamlı olduğunu belirterek, muhabir ve foto muhabirlerine başarı diledi.