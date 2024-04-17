Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

CHP'nin silah dağıtımı ve mafya düzeni araştırma önergesi reddedildi

CHP Grubunun, 15 Temmuz sonrasında dağıtılan silahlar ile ülkedeki mafya düzeninin tespiti için verdiği Meclis araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Milletvekili Bülent Tezcan, önergenin gerekçesini açıklayarak, kayıp silahlar ve mafya ile ilişkisi olan siyasetçilerin üzerine gitmenin TBMM'nin görevi olduğunu belirtti. İYİ Parti ve DEM Parti de önergeye destek verdi, ancak reddedildi.