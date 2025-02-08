Erfelek Şelaleleri'nde Kış Güzelliği

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Sinop Erfelek Şelaleleri'nde görsel şölen böyle görüntülendi

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinde akan irili ufaklı 28 şelaleden oluşan, 720 dekarlık alana sahip olan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, beyaz örtüsüyle de görsel bir şölen sunuyor.

Bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkurunu bulunduran tabiat parkı; alabalık, kestane kargası, baykuş, ördek türleri, sincap, sansar, gelincik, tavşan ve karaca gibi yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. Yaz ve bahar mevsiminde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan şelale, kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtü altında fotoğraf çektirerek, bölgede yaşayan ördekleri besledi.