Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayağı, kros motosikletiyle zirveye çıkan Canser Atila'dan geldi - Son Dakika
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Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayağı, kros motosikletiyle zirveye çıkan Canser Atila'dan geldi

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Kayak antrenörü Canser Atila, Ergan Dağı'nda doğasever Recep Sulu ile kros motosikletiyle yaklaşık 3 bin 300 metre rakımdaki zirveye çıkarak sezonun ilk kayağını yaptı. Atila, geçen yıl 19 Ekim'de yaptıkları kayağı bu yıl daha erken gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erzincan'ın Ergan Dağı Sıra Dışı Sporlar Merkezi'nin zirvesine kros motosikletiyle çıkan kayak antrenörü Canser Atila sezonun ilk kayağını yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak antrenörü Canser Atila ile doğasever Recep Sulu, bir süre önce etkili olan kar yağışıyla zirvesi beyaza bürünen dağda sezonun ilk kayağını yapmak için etkinlik düzenledi.

Kros motosikletiyle karla kaplı zorlu yolları aşan Atila ve Sulu, bir saatlik seyahatle yaklaşık 3 bin 300 metre rakımdaki zirveye ulaştı.

Doğasever Sulu, burada motosikletle kar üzerinde gezinti yaparken, Atila ise kayak takımlarını giyip dağda sezonun ilk kayağını yaptı.

Atila, geçen sene 19 Ekim'de yaptıkları kayağı bu yıl daha erken yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayağı, kros motosikletiyle zirveye çıkan Canser Atila'dan geldi - Son Dakika
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