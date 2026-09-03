Ergani'deki taşlı saldırıda 2 kişi yaralanmıştı; 7 kişi serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunulması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4'ü adli kontrol şartıyla 7 kişi serbest bırakıldı

Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşması için 31 Ağustos'ta kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan bir otobüsün Ergani ilçesinden geçişi sırasında taşlı saldırıya uğraması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.K. (54), İ.K. (54), H.K. (21), E.Y. (23), M.M.Ü. (23), R.G. (18) ile H.İ'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan M.M.Ü, R.G. ve H.İ. savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, D.K, H.K, E.Y. ve İ.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.