Ergene\'de Kaldırım ve Kilit Taşı Çalışmaları

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde kilit taşı ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, ekiplerin yürüttüğü üstyapı çalışmaları kapsamında bir günde dört mahallede kilit taşı tamiri ve kaldırım düzenlemesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeşiltepe, Marmaracık, Cumhuriyet ve Kırkgöz mahallelerinde bozulan kilit taşlarının yenilendiğini aktaran Topak, yaya güvenliğini artırmak amacıyla kaldırım düzenlemelerinin de sürdüğünü kaydetti.

Topak, yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla görüntü kirliliğinin önüne geçildiğini ifade ederek, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Çorlu'da marketler denetlendi

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un talimatıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda ilçe genelindeki zincir market şubeleri kontrol edildi.

Raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıklara yönelik incelemelerde, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere yasal işlem uygulandı.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, denetimlerin amacının tüketici haklarını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek olduğunu belirtti.

Denetimlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık bulunan ürünlerin kayıt altına alındığını aktaran Sarıkurt, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Sarıkurt, ayrıca ürünlerin saklama ve hijyen koşulları ile gramaj kontrollerine yönelik denetimlerin de sıkılaştırıldığını kaydetti.