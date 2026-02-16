Ergene'de Kaldırım ve Kilit Taşı Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ergene'de Kaldırım ve Kilit Taşı Çalışmaları

Ergene\'de Kaldırım ve Kilit Taşı Çalışmaları
16.02.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergene Belediyesi, dört mahallede kilit taşı ve kaldırım düzenlemeleriyle yaya güvenliğini artırıyor.

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde kilit taşı ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, ekiplerin yürüttüğü üstyapı çalışmaları kapsamında bir günde dört mahallede kilit taşı tamiri ve kaldırım düzenlemesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeşiltepe, Marmaracık, Cumhuriyet ve Kırkgöz mahallelerinde bozulan kilit taşlarının yenilendiğini aktaran Topak, yaya güvenliğini artırmak amacıyla kaldırım düzenlemelerinin de sürdüğünü kaydetti.

Topak, yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla görüntü kirliliğinin önüne geçildiğini ifade ederek, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Çorlu'da marketler denetlendi

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un talimatıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda ilçe genelindeki zincir market şubeleri kontrol edildi.

Raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıklara yönelik incelemelerde, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere yasal işlem uygulandı.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, denetimlerin amacının tüketici haklarını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek olduğunu belirtti.

Denetimlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık bulunan ürünlerin kayıt altına alındığını aktaran Sarıkurt, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Sarıkurt, ayrıca ürünlerin saklama ve hijyen koşulları ile gramaj kontrollerine yönelik denetimlerin de sıkılaştırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergene'de Kaldırım ve Kilit Taşı Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı

11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:18:34. #7.13#
SON DAKİKA: Ergene'de Kaldırım ve Kilit Taşı Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.