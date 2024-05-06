Ergene'de Okullar Arası Basketbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Ergene'de Okullar Arası Basketbol Turnuvası Düzenlendi

Ergene\'de Okullar Arası Basketbol Turnuvası Düzenlendi

Ergene ilçesinde düzenlenen okullar arası basketbol müsabakasında 4 okul takımı mücadele etti. Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. Dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

06.05.2024 13:21
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Ergene ilçesinde okullar arası basketbol müsabakası düzenlendi.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, belediyesi spor salonunda düzenlenen turnuvada mücadele edecek sporculara başarı diledi.

Turnuvaya 4 okul takımının katıldığını belirten Doğramacı, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirmeleri için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

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Çorlu ilçesinde Hıdrellez etkinliği düzenlendi.

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Etkinlik müzik eşliğinde devam etti. Etkinliğe Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkur'ta katıldı.

Kaynak: AA

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