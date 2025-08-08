Ergene\'de Sağlıksız Gıda İşletmesine Ceza

Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmaracık Mahallesi'nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren işletmede denetim yaptı.
Denetimlerde; soğuk hava deposunda etiketsiz ve ambalajı yırtılmış ürünler, koridorda, gıdaya uygun olmayan sıcaklıkta ve hijyen dışı koşullarda bekletilen iç yağlar, tahta paletler üzerinde hijyen kurallarına aykırı muhafaza, çapraz bulaşma riski taşıyan ortamlarda ürün işleme, kullanılmış et işleme ekipmanları ve boş piliç kutuları tespit etti.
Ürünler muhafaza altına alınırken, işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İşletmeye onaysız faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 210 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.
