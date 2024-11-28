Ergoterapistten Okul Çağı Çocuklarına Uyarı: Erken Müdahale Şart! - Son Dakika
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Ergoterapistten Okul Çağı Çocuklarına Uyarı: Erken Müdahale Şart!

Ergoterapistten Okul Çağı Çocuklarına Uyarı: Erken Müdahale Şart!

Ergoterapist Kamile Özkan, okul çağındaki çocukların dikkat dağınıklığı, yazı yazmada zorluk ve sosyalleşme sorunlarının önemine dikkat çekerek, ailelere erken müdahale çağrısı yaptı. Çocukların bireysel ihtiyaçlarına yönelik ergoterapi programlarının faydalarına vurgu yaptı.

28.11.2024 11:28  Güncelleme: 11:29
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OKUL çağının çocukların hayatındaki en kritik dönemlerden biri olduğunu belirten Ergoterapisti Kamile Özkan, dikkat dağınıklığı, yazı yazmada güçlük, sosyalleşememe gibi sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Özkan, "Çocuğunuzun sinyallerini görmezden gelmeyin. Dikkatli olun ve erken müdahale için harekete geçin" uyarısında bulundu.

Okul çağındaki çocukların hem fiziksel hem de duygusal gelişimlerini şekillendiren bu kritik dönemde yaşadıkları zorlukların, yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda çocukların gelecekleri üzerindeki etkilerinin de düşünülmesi gerektiğini belirten Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Ergoterapisti Kamile Özkan, bu süreçte ailelerin çocuklarını daha yakından gözlemlemelerinin önemini vurguladı. Özkan, "Bu yaşlarda ortaya çıkan dikkat eksikliği ya da yazı yazma gibi temel becerilerdeki güçlükler, zamanında müdahale edilmediğinde ilerleyen dönemlerde daha büyük sorunlara dönüşebilir. Bu nedenle aileler, çocuklarının sinyallerini görmezden gelmek yerine, onların bu zor süreçlerinde yanlarında olmalı ve gerekli adımları atmalıdır" diye konuştu.

'AKADEMİK BAŞARISINI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Özkan, çocukların bireysel farklılıklarına dikkat çekerek, her çocuğun farklı şekillerde zorluk yaşayabileceğini belirterek, "Bazı çocuklar dikkat eksikliği nedeniyle derslerine odaklanamazken, bazıları yazı yazma gibi ince motor becerilerde zorlanabiliyor. Bu durumlar, çocuğun hem akademik başarısını hem de özgüvenini olumsuz etkiliyor. Sosyal etkileşimde zorluk yaşayan bir çocuk ise arkadaş ilişkilerinde sorun yaşayarak kendini yalnız hissedebilir" diye konuştu.

'BİLİŞSEL AKTİVİTELER VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV ÇALIŞMALARI ÜZERİNE YOĞUNLAŞIYORUZ'

Çocukların karşılaştığı bu sorunlara çözüm sunan 'Okul Çağı ve Sonrası için Gelişimi Destekleme Programı' hakkında bilgi veren Özkan, ergoterapinin önemine dikkat çekti. Özkan, "Bu program çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Yazı yazma becerisinde zorlanan bir çocuk için el-göz koordinasyonu çalışmaları yaparken, dikkat problemi yaşayan bir çocuk için bilişsel aktiviteler ve yürütücü işlev çalışmaları üzerine yoğunlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜVENLERİ ARTIYOR'

Özkan, ergoterapinin yalnızca fiziksel değil, duygusal ve sosyal gelişimi de hedef aldığını vurgulayarak, "Amacımız, çocukların duyusal işleme ve duygu regülasyonu becerilerini geliştirerek çevresel uyaranlarla daha iyi başa çıkmalarını sağlamak. Bu sayede hem akademik başarıları hem de özgüvenleri artıyor" dedi.

Ailelere çağrıda bulunan Özkan, şunları söyledi:

"Çocuklarının bu tür zorluklarla karşılaştığını düşünen herkesin bir uzmana başvurması gerekiyor. Ergoterapi ile çocukların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve onları geleceğe hazırlamak mümkün. Aileler, çocuklarının bu dönemde gösterdiği sinyalleri görmezden gelmemeli."

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergoterapistten Okul Çağı Çocuklarına Uyarı: Erken Müdahale Şart! - Son Dakika

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