Erhürman, Arabulucular Birliği ile Buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Dünyası Arabulucular Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği heyetleriyle bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, Türk Dünyası Arabulucular Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği üyelerini Lefkoşa'da kabul etti.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği yetkilileri, vizyon ve misyonlarına ilişkin bilgi verdikten sonra ziyaretin anısına Erhürman'a hediye takdim etti.

Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.