Eriha'daki İlkokula İsrail Saldırısı

Güncel

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde saldırdıkları Arab Keabine İlkokulunun öğrencileri, korku dolu anları anlattı.

Eriha ve Ürdün Vadisi Valisi Hüseyin Hamayil öncülüğünde bölge sakinleri ile insan hakları kuruluşları temsilcilerinin bulunduğu bir heyet, saldırıya uğrayan okuldaki durumu değerlendirmek ve gerekli yardım için Batı Şeria'nın dağlık bölgelerinin doğusunda kalan Arab Keabine okulunu ziyaret etti.

Arab el-Keabine bedevi topluluğundan yaklaşık 700 Filistinli çadırlarda ve barakalarda yaşıyor. Bu topluluktan ve çevredeki diğer ailelerden yaklaşık 100 çocuk, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırdığı okulda eğitim alıyor.

Yaşları 6 ila 12 arasında değişen Arab Keabine İlkokulu öğrencileri, okula ulaşmanın ve orada eğitim almanın "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının benzeri görülmemiş bir şekilde artması" nedeniyle her geçen gün daha tehlikeli hale geldiğini dile getirdi.

"Babamın bizi savunduğu için dövüldüğüne ve gözaltına alındığına şahit oldum"

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Melek Melihat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında yaşadığı korku dolu anları, AA muhabirine anlattı.

Filistinli kız çocuğu, İsraillilerin saldırısına ilişkin, "Manzara dehşet vericiydi, öğrenciler kaçıyor, yerleşimciler ise sopalarla öğrencileri dövüyordu. Okul müdürünü yerde sürükleyip vahşice dövdüler." dedi.

Melihat, "Hayatın ve eğitimin durduğu korku dolu anlardı. Babamın bizi savunduğu için gözlerimin önünde İsrail askerleri tarafından dövüldüğüne ve gözaltına alındığına şahit oldum." ifadesini kullandı.

Yaşadıkları korkuya ve saldırıya uğrama riskine rağmen Melihat, bu saldırıların azmini kıramayacağını söyledi.

"Ölümle yüz yüze gelmiş gibi hissettik"

Keabine okulunda 4. sınıfta eğitim gören Aya Melihat da saldırıya ilişkin, "İsrailli yerleşimciler okulu yerle bir etti. Filistin bayrağını ve üzerinde Filistin sembolü olan her şeyi parçaladı." diye konuştu.

"Ölümle yüz yüze gelmiş gibi hissettiklerini" dile getiren Filistinli kız çocuğu Aya, "Yerleşimcilerden biri içeri girmek için sınıfın kapısını zorluyordu. Bir anda elektrik ve sular kesildi. Sınıfın içinde korkudan ölüyorduk." ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarına rağmen okula devem edeceğini belirten Aya, "İlk başta yaşadıklarımızın tekrarlanmasından korktuğum için okula dönmek istemedim ama bugün, Allah'ın izniyle, şartlar ne olursa olsun eğitim almayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Saldırgan İsraillilerden hesap sorulması çağrısı

Arab el-Keabine Bedevi topluluğu lideri Süleyman Melihat da sonuncusu bir okula yönelik olmak üzere, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kınadı.

Melihat, çobanlık yapan bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yolları kapatıp, evleri ateşe verip, hayvanlara verilen suları zehirleyerek birkaç ay önce bölge sakinlerini rahatsız etmeye başladığını söyledi.

İsraillilerin "vahşice" saldırdığını dile getiren Melihat, yerleşimcilerin İsrail ordusunun koruması altında okula ve bölge halkına saldırdığını vurguladı.

Saldırıya uğrayan bölge halkı için koruma talebinde bulunan Melihat, saldırgan İsraillilerden de hesap sorulması çağrısı yaptı.

Melihat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleşim planlarını uygulamak için Arab el-Keabine bedevi topluluğunu yerinden etmeye çalıştığını kaydetti.

Eriha ve Ürdün Vadisi Valisi Hüseyin Hamayil de Ürdün Vadisi'nde özellikle de Arab el-Keabine bedevi topluluğunun ve onlara ait okulların bulunduğu El-Muarracat bölgesinde İsraillilerin saldırılarının arttığını belirtti.

Hamayil, "İşgalci İsrail, baskıcı uygulamalarının Filistin halkını göçe zorlayacağı yanılgısı içinde yaşıyor." dedi.

Filistin halkının azimli duruşuna ilişkin Hamayil, "Terörün ve şiddetin hiçbir türlüsü Filistin halkının iradesini kıramayacak, inancı ve toprağıyla bağını koparamayacak. Filistin halkı, topraklarında kararlı bir şekilde kalacak." şeklinde konuştu.

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin okulları basması, öğrenci ve eğitimcilere saldırması, öğrencilere gözdağı vermesi ve okulları tahrip etmesinin "tekrarlanan bir olay" haline geldiği kaydedildi.

Okul saldırısına ilişkin fotoğrafları da paylaşıldığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in bu menfur ihlali, onun çirkin yüzünü ve çocuk haklarını hiçe saydığını ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ellerinde sopalarla, Eriha kentinin kuzeybatısındaki El-Muarracat bölgesinde yer alan Arab Keabine İlkokuluna saldırı düzenlemişti. Öğrenci ve öğretmenleri darbeden saldırganlar, çevreden engel olmaya çalışanlara da saldırmıştı.

İsrailli gaspçıların saldırılarında öğretmen ve öğrencilerden 8 Filistinli yaralanmış, biri İsrailli aktivist olmak üzere 2 kişi gözaltına alınmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanırken, evlerde ve çevrede büyük tahribatlar yapılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 706 Filistinli hayatını kaybetti.?????????????????????