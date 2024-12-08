Erişkin Lösemi Hastaları Günü Etkinliği - Son Dakika
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Erişkin Lösemi Hastaları Günü Etkinliği

BİNSENDER, 2. Erişkin Lösemi Hastaları Günü'nde farkındalığı artırdı ve tedavi imkânlarını vurguladı.

08.12.2024 17:18
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Bin Gönüllüden Biri Sen Derneğinin (BİNSENDER) ev sahipliğinde "2. Erişkin Lösemi Hastaları Günü" etkinliği yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, 10 Aralık Erişkin Lösemi Hastaları Günü'nde lösemideki tedavi şansının arttığına ve löseminin sadece çocuklarda değil erişkinlerde görüldüğüne dikkat çekildi.

Etkinlikte konuşan BİNSENDER Başkanı Çiğdem Kuzucu, 11 yıl önce lösemiden kaybettiği oğlu Erdi Berkay Gülmez'in doğum günü olan 10 Aralık'ı lösemi hastalarına umut ışığı olması için seçtiklerini belirtti.

Oğlunun hastalığı nedeniyle löseminin aynı zamanda bir erişkin hastalığı olduğunu ifade eden Kuzucu, amacının erişkin lösemisi hakkında toplumu bilinçlendirmek, lösemide erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak olduğunu söyledi.

Dernek olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Kuzucu, oğlunun adını yaşatmak için Türkiye genelinde 100'ün üzerinde kütüphane açtığını, düzenledikleri kök hücre kampanyalarıyla çok sayıda hastaya donör bulduklarını anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erişkin Lösemi Hastaları Günü Etkinliği - Son Dakika

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