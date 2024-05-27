Erivan'da hükümet karşıtı eylemlerde 240'tan fazla gözaltı - Son Dakika
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Erivan'da hükümet karşıtı eylemlerde 240'tan fazla gözaltı

Erivan\'da hükümet karşıtı eylemlerde 240\'tan fazla gözaltı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yeniden başlayan hükümet karşıtı eylemlerde 240'tan fazla protestocu gözaltına alındı. Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği hükümet karşıtı gruplar, Erivan'daki bazı caddeleri trafiğe kapattı. Emniyet güçleri ile muhalif milletvekillerinin de bulunduğu eylemciler arasında arbede yaşandı. Gözaltı sayısı 240'ı aştı. Başpiskopos Galstanyan'ın başbakan adayı gösterilmesi halinde buna karşı çıkmayacağı belirtildi.

27.05.2024 11:41
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yeniden başlayan hükümet karşıtı eylemlerde 240'tan fazla protestocu gözaltına alındı.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği hükümet karşıtı gruplar, sabah erken saatlerden itibaren Erivan'daki bazı caddeleri trafiğe kapattı.

Emniyet güçleri ile muhalif milletvekillerinin de bulunduğu eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşandığı belirtildi.

Çok sayıda eylemcinin polis tarafından güç kullanılarak gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 240'ı aştığı bildirildi.

Öte yandan, Başpiskopos Galstanyan'ın başını çektiği eylemciler, dün 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda miting yaptı.

Mitingde eylemciler, Başpiskopos Galstanyan'ı başbakan adayı göstermelerinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan'ın konutuna doğru yürüdü.

Eylemciler, Paşinyan'la görüşme talebinde bulundu ancak Başbakan bu talebe yanıt vermedi.

Bu arada, Başpiskopos Galstanyan, Ermenilerin dini lideri Katolikos 2. Garegin'den "dini statüsünün dondurulmasını" istediğini ancak din adamlığı görevinden tamamen ayrılmadığını açıkladı.

Galstanyan'ın "dini statüsünün dondurulmasını" istemesi, başbakan adaylığına sıcak baktığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Aralarında eski politikacıların da bulunduğu hükümet karşıtı eylemciler tarafından başbakan adayı gösterilmesi halinde Galstanyan'ın buna karşı çıkmayacağı, "Halkın iradesine karşı çıkamam." şeklinde değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'tan bu yana Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkente yürüyüş başlatmıştı.

Başpiskopos Galstanyan'ın organizasyonunda yapılan "Vatan İçin Tavuş" adını taşıyan yürüyüşe katılanlar ile Erivan'dan gelenler, mayıs ayı boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda mitingler yapmıştı.

Galstanyan ve mitinge katılanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etmiş ve ülke çapında yol kapatma eylemleri gerçekleştirmişti.

Emniyet güçlerinin şimdiye kadar gözaltına aldığı eylemcilerden 25'i hakkında cezai soruşturma başlatılmış, 10'u tutuklanmıştı.

Öte yandan Paşinyan, 24 Mayıs'ta halka hitaben yaptığı konuşmada, halkın iki defa seçimle kendisini yetkilendirdiğini hatırlatarak istifa etmeyeceğinin sinyalini vermişti.

Kaynak: AA

Ermenistan, Hükümet, Erivan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erivan'da hükümet karşıtı eylemlerde 240'tan fazla gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erivan'da hükümet karşıtı eylemlerde 240'tan fazla gözaltı - Son Dakika
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