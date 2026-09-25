Erkan Baş, emekli polis Ali Şekeroğlu\'nun intiharına \'kara düzene lanet olsun\' dedi

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Emekliye canını bile çok gören, Saray sosyetesine sefa sürdüren bu kara düzene binlerce kez lanet olsun. İşçinin, emeklinin, öğrencinin, kadının, hayvanın, doğanın canına kast eden halk düşmanlarına daha fazla tahammülümüz kalmadı" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Baş, iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Emekliye canını bile çok gören, Saray sosyetesine sefa sürdüren bu kara düzene binlerce kez lanet olsun.

İşçinin, emeklinin, öğrencinin, kadının, hayvanın, doğanın canına kast eden halk düşmanlarına daha fazla tahammülümüz kalmadı.

Fon soyguncularının, ihale çetelerinin, vergi hırsızlarının, dini imanı ahlakı para olanların iktidarını başlarına yıkmalıyız.

Ülkemizi ve onurumuzu bu soysuzlara çiğnetemeyiz.

Burası para için değil onuru için yaşayanların ülkesi. Siz paranıza güvenin, biz onurumuzla sizi defedeceğiz.

Ant olsun ki yitirdiğimiz her bir canın hesabını tek tek soracağız."