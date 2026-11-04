Erkan Baş: "İktidarın öncelikleriyle halkın öncelikleri arasında muazzam bir uçurum var" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erkan Baş: "İktidarın öncelikleriyle halkın öncelikleri arasında muazzam bir uçurum var"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkan Baş: "İktidarın öncelikleriyle halkın öncelikleri arasında muazzam bir uçurum var"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 2027 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin, "İktidarın öncelikleriyle halkın öncelikleri arasında muazzam bir uçurum var. Bizi insan olarak görmüyorlar, alın teriyle yaşayanı insan olarak görmüyorlar. Siz onlar için sadece bir rakamsınız. ya çalışan rakamısınız ya işsiz rakamısınız ya da ölen... Onlar 'kaza' diyorlar, kazada ölen rakamsınız" dedi.

(TBMM) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 2027 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin, "İktidarın öncelikleriyle halkın öncelikleri arasında muazzam bir uçurum var. Bizi insan olarak görmüyorlar, alın teriyle yaşayanı insan olarak görmüyorlar. Siz onlar için sadece bir rakamsınız. ya çalışan rakamısınız ya işsiz rakamısınız ya da ölen... Onlar 'kaza' diyorlar, kazada ölen rakamsınız" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "fon soruşturması" açıklamasına ilişkin, şunları söyledi:

"Bu ülkenin Adalet Bakanı sıfatını taşıyan insan çıkıyor ve finans bürokrasisinin üst kademelerine uzanan bir örgüt olduğunu söylüyor, rüşvetle denetim mekanizmalarının etkisiz hale getirildiğini iddia ediyor. Bu lafları söyleyeceksiniz, sonra kenara çekilip gidip evinizde huzur içerisinde uyuyacaksınız. Akıl alır bir şey değil. Bir taraftan yargının bağımsızlığından söz ediyor, bir taraftan 'Cumhurbaşkanımızın liderliği üzerinden sorunu çözmeyi' tarif ediyor. Madem bu bilgilere ulaştınız, neden gereğini yapmıyorsunuz da böyle pazarlık yapar gibi yarım yamalak açıklamalarla, parça parça bilgilerle yetiniyorsunuz? Biz bu ülkenin vatandaşları olarak ne yapalım? Adalet Bakanı'nın verdiği bilgileri, bu puzzle parçalarını birleştirmeye çalışalım; sonra da acaba bizim paramızı, pulumuzu kim çaldı diye bunun peşine mi düşelim?

Devletin kurumlarında sistemli bir suç yapılanması tespit edildiyse yapılacak şey, bu işin siyasi bağlantılarının derhal açığa kavuşturulmasıdır. Bunu yapmadığınız zaman 'Soruşturma yürütüyoruz' falan diyemezsiniz. Derhal idari soruşturmaların başlaması lazım. Meselenin içinde eski milletvekilleri, finans kurumlarının yöneticileri, bakanlık yapmış insanlar ve bürokratik ilişkiler olacak ama bu meselenin hiçbir siyasi ve idari soruşturması yürütülmeyecek, burada hiçbir siyasi sorumlu aramayacağız. Bu, insanların aklıyla dalga geçmektir."

"SİZ SADECE BİR RAKAMSINIZ BU İKTİDAR İÇİN"

2027 yılı bütçe görüşmelerine de değinen Baş, "Burada, bütçede halkın gerçek sorunları asla konuşulmaz. İktidarın öncelikleriyle halkın öncelikleri arasında muazzam bir uçurum var. Bu ülkede insanlar insan gibi yaşamak istiyorlar. Bunun için çalışmak, emek vermek, alın teri dökmek istiyorlar. Ama bunun karşılığında nefes alıp vermekten öte bir hayatı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bunu engelleyen bakanlıkların başında, işçiyi insan yerine koymayan, işçiyi sadece rakam olarak gören bir bakanlık var. Bakın, bu çok önemli, bizi insan olarak görmüyorlar, alın teriyle yaşayanı insan olarak görmüyorlar. Siz onlar için sadece bir rakamsınız. ya çalışan rakamısınız ya işsiz rakamısınız ya da ölen... Onlar 'kaza' diyorlar, kazada ölen rakamsınız. Sizin aileniz, adınız, soyadınız, çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, dostunuz, akrabanız, duygunuz, düşünceniz, hayaliniz hiçbir şey yok. Siz sadece bir rakamsınız bu iktidar için" şeklinde konuştu.

"ÜLKENİN DIŞ POLİTİKASI, O ÜLKENİN İKTİDARININ ÇIKARLARINA GÖRE BELİRLENMEZ"

Baş, Mekke Antlaşması'na Genel Kurul'da "en güçlü" şekilde muhalefet edeceklerini ve "hayır" oyu kullanacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin dış politikası, o ülkenin iktidarının güncel çıkarlarına göre belirlenmez. Ben dış politikada nasıl bir pozisyon alacağımı 'Tayyip Erdoğan'ın koltuğunu nasıl sağlama alır' sorusu üzerinden tartışmam, 'Tayyip Erdoğan'ın çıkarı nedir, AKP'nin çıkarı nedir diye' tartışmam. Bu ülkedeki milyonlarca emekçinin, yoksulun buradaki çıkarı nedir diye tartışırım. Şunu biliyorum, ABD bu bölgede güçlenirse biz kaybederiz, İsrail güçlenirse biz kaybederiz. Türkiye onların ortağı olursa bu bataklığın parçası olur ve bu ülkenin yoksulları, emekçileri kaybeder. Bu oyuna gelmememiz gerekiyor. O yüzden Genel Kurul aşamasında da bu Mekke Anlaşması'na en güçlü şekilde muhalefet edeceğimizi ve açık, net biçimde hayır oyu kullanacağımızı söylüyorum. Bütün milletvekillerine de bu çağrıyı yapıyorum: Bu ülkenin yoksul çocuklarını Amerika'nın, İsrail'in çıkarları için tehlikeye atmayın, siz kendi ülkenizin evlatlarına sahip çıkın."

CAN ATALAY İÇİN NUMAN KURTULMUŞ'A ÇAĞRI

Erkan Baş, 4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı milletvekillerinin tutuklanmasının 10. yılı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, söz konusu tutuklamaların "siyasi gerekçelerle" gerçekleştirildiğini savundu. Demirtaş, Yüksekdağ ve arkadaşlarının "hukuksuz" şekilde cezaevinde tutulduğunu ifade eden Baş, haklarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen kararlara ve Meclis komisyonlarında alınan kararlara rağmen tahliyelerin gerçekleşmemesine tepki gösterdi. Baş, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini belirterek yaşanan hukuksuzlukların sona ermesi çağrısında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslenen Baş, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen milletvekilliği kaydı yapılmayan Can Atalay'ın durumuna ilişkin çağrıda bulundu. Meclis'in anayasal kararlara uygun hareket etmesi gerektiğini belirten Baş, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunanların serbest bırakılmasını, Can Atalay'ın ise milletvekilliği görevine başlaması için gerekli koşulların sağlanmasını istedi. Baş, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un anayasanın uygulanması ve milletvekillerinin anayasal haklarının korunması konusunda sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA
Erkan BaşGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
Trump’ın seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum Trump'ın seçim hezimeti sonrası Rusya'dan ilk yorum
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Tartışma yaratan görüntü Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları Tartışma yaratan görüntü! Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:48
İstanbul’da sağanak kabusu Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar’a yağdı
İstanbul'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar'a yağdı
17:45
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
17:28
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
16:25
Görüntü İstanbul’dan Cadde göle dönünce kolları sıvadı
Görüntü İstanbul'dan! Cadde göle dönünce kolları sıvadı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 18:32:18. #7.12#
SON DAKİKA: Erkan Baş: "İktidarın öncelikleriyle halkın öncelikleri arasında muazzam bir uçurum var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android