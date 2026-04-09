Erkan Baş'tan Tutuklamalara Tepki

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu'ya ilişkin açıklama yaparak tutuklamalara tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu mücadeleci bir dostumuzdur. 'Suçu' holding düzenini ifşa etmek; yolsuzların, kanunsuzların karşısına dikilmektir! Mehmet Türkmen'i, Esra Işık'ı ve Başaran Aksu'yu derhal serbest bırakın. Memleketin, emekçinin, doğamızın yakasından düşün!" ifadesini kullandı.