Erkan Özerman'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi - Son Dakika
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Erkan Özerman'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi

Erkan Özerman\'ın cenazesi Kocaeli\'de defnedildi

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman'ın cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde defnedildi. Özerman'ın çocukluğunun geçtiği Uzuntarla Mahallesi'nde helallik alındıktan sonra Uzuntarla Merkez Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da aileye başsağlığı dileklerini iletti. Özerman'ın vasiyeti üzerine köyünde defnedildi.

15.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:08
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İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman'ın cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde defnedildi.

Özerman için çocukluğunun geçtiği Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi'ndeki evin önünde helallik alındıktan sonra Uzuntarla Merkez Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Burada kardeşleri Nurkan Özerman Tekelioğlu ve Mehmet Özerman ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Özerman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından burada toprağa verildi.

Kuzeni Mehdi Nüzhet Çetinbaş, gazetecilere, Özerman'a son görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Özerman'ın çocukluğunun Uzuntarla'da geçtiğini aktaran Çetinbaş, "Köye çok bağlıydı. Bayramlarda, boş vakitlerinde sürekli buralarda bulundu, buraları hiç unutmadı. Vefat ettiğinde köyünde gömülmek istediği için biz de son vazifemizi yerine getirdik. Babasının mezarına gömülmek istedi. Biz de vasiyetini yerine getirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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