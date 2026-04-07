Toroğlu'dan Gündoğdu'ya İddia: Pozitif Ayrımcılık Yapıyor musunuz?

Sözcü gazetesi yazarı Erman Toroğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili iddialarını sıraladı. Toroğlu, iki büyük maçta yaşanan olayları eleştirerek, birinde Barış Alper'in kırmızı kart görmemesi için VAR'ın doğru müdahale ettiğini, diğerinde ise Yasin Kol'un pozisyonunda hatalı penaltı kararı verildiğini belirtti. Penaltı sonrası Beşiktaşlı oyuncunun hakeme yaptığı hareketin sarı kart gerektirdiğini, ancak hakemin müdahale edemediğini vurguladı.

Toroğlu, VAR hakemi Buğra Taşkınsoy'un klasman düşürülmesine rağmen mahkeme sonrası geri dönüp önemli maçlara atandığını iddia etti. En önemli iddiası ise Gündoğdu'nun üst düzey hakem seminerinde, bir takımın teknik adam ve yöneticilerinin hakemleri taciz ettiğini, diğerinin sessiz kaldığını söyleyerek pozitif ayrımcılık yapılmasını önermesi oldu. Toroğlu, Gündoğdu'dan bu iddiaları kamuoyuna açıklamasını ve doğruysa istifa etmesini istedi.