Toroğlu'dan Gündoğdu'ya İddia: Pozitif Ayrımcılık Yapıyor musunuz?

07.04.2026 12:12
Sözcü gazetesi yazarı Erman Toroğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun hakem yönetimiyle ilgili iddialarını gündeme getirdi. VAR sisteminin kullanılmasına dair eleştirilerde bulunan Toroğlu, Gündoğdu'nun hakemlere yönelik pozitif ayrımcılık önerisini de sorguladı ve kamuoyuna açıklama yapmasını istedi.

Sözcü gazetesi yazarı Erman Toroğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili iddialarını sıraladı. Toroğlu, iki büyük maçta yaşanan olayları eleştirerek, birinde Barış Alper'in kırmızı kart görmemesi için VAR'ın doğru müdahale ettiğini, diğerinde ise Yasin Kol'un pozisyonunda hatalı penaltı kararı verildiğini belirtti. Penaltı sonrası Beşiktaşlı oyuncunun hakeme yaptığı hareketin sarı kart gerektirdiğini, ancak hakemin müdahale edemediğini vurguladı.

Toroğlu, VAR hakemi Buğra Taşkınsoy'un klasman düşürülmesine rağmen mahkeme sonrası geri dönüp önemli maçlara atandığını iddia etti. En önemli iddiası ise Gündoğdu'nun üst düzey hakem seminerinde, bir takımın teknik adam ve yöneticilerinin hakemleri taciz ettiğini, diğerinin sessiz kaldığını söyleyerek pozitif ayrımcılık yapılmasını önermesi oldu. Toroğlu, Gündoğdu'dan bu iddiaları kamuoyuna açıklamasını ve doğruysa istifa etmesini istedi.

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
