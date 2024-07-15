Ermenistan'da ABD ile ortak barışı koruma tatbikatı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ermenistan'da ABD ile ortak barışı koruma tatbikatı başladı

Ermenistan'da, ABD ile ortak barışı koruma misyonlarına katılıma hazırlık amacıyla düzenlenen 'Eagle Partner 2024' tatbikatı başladı. Tatbikata Ermenistan Barış Koruma Tugayı, ABD'nin Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarından askerler katılıyor.

15.07.2024 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan'da, ABD ile ortak barışı koruma misyonlarına katılıma hazırlık amacıyla düzenlenen "Eagle Partner 2024" tatbikatı başladı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, tatbikatın açılışı Ermenistan Savunma Bakanlığına bağlı Vazgen Sargsyan Askeri Akademisi'ndeki törenle yapıldı.

Törende, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Ermenistan'daki ABD Büyükelçisi Kristina Kvien ile diğer yetkililer hazır bulundu.

Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılıma hazırlık amacıyla 15-24 Temmuz'da yapılacak olan "Eagle Partner 2024" tatbikatına Ermenistan Barış Koruma Tugayı, ABD'nin Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarından askerler katılıyor.

Ermenistan ile ABD arasında Eylül 2023'te de uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini geliştirmek maksatlı "Eagle Partner 2023" tatbikatı yapılmıştı.

Kaynak: AA

Ermenistan, Kansas, Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'da ABD ile ortak barışı koruma tatbikatı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:48 İstanbul’daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü İstanbul'daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ermenistan'da ABD ile ortak barışı koruma tatbikatı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement