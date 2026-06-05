Ermenistan'da eski bakanlara yolsuzluk operasyonu - Son Dakika
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Ermenistan'da eski bakanlara yolsuzluk operasyonu

Ermenistan\'da eski bakanlara yolsuzluk operasyonu
05.06.2026 13:32
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Ermenistan'da yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında, aralarında eski Eğitim ve Bilim Bakanı Armen Aşotyan, eski Maliye Bakanı Gagik Haçatryan ve eski Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan'ın da bulunduğu çok sayıda eski üst düzey yetkili hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmanın merkezinde, bir üniversiteye ait taşınmazın usulsüz şekilde devredildiği iddiası yer alıyor.

Ermenistan'da eski üst düzey devlet yetkililerine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in aktardığı bilgilere göre, eski Eğitim ve Bilim Bakanı Armen Aşotyan, eski Maliye Bakanı Gagik Haçatryan ve eski Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim, 2009-2016 yılları arasında görevlerini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

ÜNİVERSİTE TAŞINMAZI İDDİASI

Soruşturma dosyasında, Brusov Devlet Üniversitesi'ne ait 451,1 metrekarelik bir taşınmazın kamu mülkiyetinden çıkarıldıktan sonra sahte bir satış işlemiyle eski Maliye Bakanı Gagik Haçatryan'ın oğlu Artyom Haçatryan adına tescil edildiği iddiası yer aldı.

Soruşturma kapsamında üniversitenin eski rektörü Gayane Gasparyan ile eski rektör yardımcısı Artur Avagyan hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA ESKİ YETKİLİ HEDEFTE

Yetkililer, soruşturmanın yolsuzluk ve kara para aklama iddialarını kapsadığını belirtirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Söz konusu dönemde Vigen Sarkisyan'ın üniversitenin yönetim kurulu başkanlığını, Armen Aşotyan'ın Eğitim ve Bilim Bakanlığı görevini, Gagik Haçatryan'ın ise Maliye Bakanlığı ve Devlet Gelirleri Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ermenistan'da eski bakanlara yolsuzluk operasyonu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Bari büyük elçi yasalar. Ankara uygun ilk elçi olurlar 0 0 Yanıtla
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