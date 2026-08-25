Ermenistan'dan Barış ve Normalleşme Adımı

Ermenistan Parlamentosu, hükümetin Azerbaycan ile barışın sağlamlaştırılması ve Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesini içeren 5 yıllık programını onayladı.

Parlamentoda, hazirandaki seçimlerden galip ayrılan Nikol Paşinyan hükümetinin "Gerçek Ermenistan" konseptine dayandırdığı 2026-2031 programı oylandı. Program, 63 milletvekilinin lehte oy kullanmasıyla kabul edildi. 24 milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

Programda, Azerbaycan ile tesis edilen barışın sağlamlaştırılması ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılması, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi, bölge ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Ermenistan'ın "dengeli ve dengeleyici dış politika" çizgisini sürdüreceği mesajı verilen programda, AB ve ABD ile stratejik ortaklıkların derinleştirilmesi, Rusya ile ilişkilerin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi, İran, Çin ve Hindistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi ile barış ve güvenliğin korunması gibi hedefler de bulunuyor.