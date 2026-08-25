Ermenistan'dan Barış ve Normalleşme Adımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ermenistan'dan Barış ve Normalleşme Adımı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Parlamentosu, Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştiren 5 yıllık programı onayladı.

Ermenistan Parlamentosu, hükümetin Azerbaycan ile barışın sağlamlaştırılması ve Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesini içeren 5 yıllık programını onayladı.

Parlamentoda, hazirandaki seçimlerden galip ayrılan Nikol Paşinyan hükümetinin "Gerçek Ermenistan" konseptine dayandırdığı 2026-2031 programı oylandı. Program, 63 milletvekilinin lehte oy kullanmasıyla kabul edildi. 24 milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

Programda, Azerbaycan ile tesis edilen barışın sağlamlaştırılması ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılması, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi, bölge ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Ermenistan'ın "dengeli ve dengeleyici dış politika" çizgisini sürdüreceği mesajı verilen programda, AB ve ABD ile stratejik ortaklıkların derinleştirilmesi, Rusya ile ilişkilerin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi, İran, Çin ve Hindistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi ile barış ve güvenliğin korunması gibi hedefler de bulunuyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'dan Barış ve Normalleşme Adımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
8 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz’dan acı haber 8 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz’dan acı haber
Filenin Sultanları Macaristan’a set vermedi Filenin Sultanları Macaristan'a set vermedi
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Kazanın içine düşen genç yanarak can verdi Kazanın içine düşen genç yanarak can verdi

17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
17:21
Cem Küçük’ün para trafiği mercek altında: 5 milyon TL’lik şüpheli transfer
Cem Küçük'ün para trafiği mercek altında: 5 milyon TL'lik şüpheli transfer
16:14
İslam Memiş’e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi
İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?
16:08
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 18:20:54. #7.12#
SON DAKİKA: Ermenistan'dan Barış ve Normalleşme Adımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement