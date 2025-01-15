Ermenistan'dan Rusya'ya Nota - Son Dakika
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Ermenistan'dan Rusya'ya Nota

Ermenistan, Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota verdi.

15.01.2025 13:46
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Ermenistan, Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopırkin'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota verdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Rusya Federasyonu'nun Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Sergey Kopırkin, Rusya'nın 'All-Russia' adlı devlet televizyonunda 12 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan ve Ermenistan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne karşı yapay olarak üretilen söylemlerin dile getirildiği 'Haftalık Haberler' programıyla ilgili olarak Ermenistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus Büyükelçi'ye konuyla ilgili protesto notası verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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