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Ermenistan, Hindistan'dan Akash füze sistemleri satın aldı - Son Dakika
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Ermenistan, Hindistan'dan Akash füze sistemleri satın aldı

Ermenistan, Hindistan savunma sanayi firması Bharat Dynamics Limited'den (BDL) satın aldığı Akash adlı karadan havaya füze sistemlerinin teslimatına gelecek aylarda başlayacak. Ermenistan, Akash hava savunma füze sistemi için 600 milyon doların üzerinde bütçe ayırdı. Filipinler, Brezilya ve Mısır da Akash füze sistemlerini tedarik etmek istiyor. Akash sistemi, 4 ila 25 kilometre mesafedeki füzeleri, helikopterleri, savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını imha edebiliyor.

Ermenistan, Hindistan\'dan Akash füze sistemleri satın aldı
21.12.2023 - 17:07,
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Ermenistan'ın Hindistan savunma sanayi firması Bharat Dynamics Limited'den (BDL) satın aldığı "Akash" (Gökyüzü) adlı karadan havaya füze sistemlerinin teslimatına gelecek aylarda başlanacak.

Haber ajansı ANI'nın haberine göre, BDL tarafından üretilerek Ermenistan'a satılan "Akash" hava savunma füze sistemi için Ermenistan, 600 milyon doların üzerinde bütçe tahsis etti.

"Akash" füze sistemlerinin Ermenistan'a teslimatına gelecek aylarda başlanacak.

Ermenistan'ın siparişinin ardından Filipinler, Brezilya ve Mısır'ın da "Akash" hava savunma füze sistemi tedarik etmek istediği açıklandı.

Ermenistan'da yayımlanan Armenian Times'ın haberinde ise BDL tarafından üretilen hava savunma füze sisteminin, 4 ila 25 kilometre mesafedeki füzeleri, helikopterleri, savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını imha edebildiği belirtildi.

Hindistan silahlı kuvvetlerinin de "Akash" hava savunma füze sistemlerini kullandığı vurgulandı.

Ermenistan'ın daha önce Hindistan'dan "Pinaka" roketatarlar, Rus patentiyle üretilen "Konkurs" tanksavar füze sistemleri, 80 milimetre obüs ile çeşitli silahlar ve teçhizat tedarik ettiği bildirildi.

Ayrıca, insansız hava araçlarına karşı uçaksavar sistemleri üreten Hintli Zen Technologies şirketinin de Ermenistan'da şube açmayı planladığı ifade edildi.

Hindistan şirketi Bharat Forge, Eylül 2023'te Ermenistan'ın 90 geliştirilmiş çekili topçu sistemi (ATAGS) siparişinin ilk partisi olan 6 adetlik 155 milimetrelik obüsün teslimatını yapmıştı.

Bu sevkiyatın, Ermenistan'ın 155,5 milyon dolarlık 90 ATAGS ünitesi içeren 2022'deki siparişinin ilk partisi olduğu, kalan 84 ATAGS'nin 3 yıl içinde teslim edileceği, firmanın teslimatı planlanan süreden önce tamamlamayı hedeflediği belirtilmişti.

Ermenistan, ayrıca bu siparişe ek olarak, Mart 2023'te Hint Kalyani Strategic Systems tarafından geliştirilen ve özellikle dağlık bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanan taktik tekerlekli araca monteli 155 milimetre/39 MArG obüs sistemi siparişi vermişti.

Akash sistemi, 64 hedefi takip ederek 12'sine ateş açabiliyor

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından geliştirilen "Akash" sistemi, seyir, balistik ve havadan karaya füzeler ile uçaklar gibi hava tehditlerini etkisiz hale getirebiliyor.

Her "Akash" bataryasında Rajendra 3D pasif elektronik dizi radarı ve her biri üçer füze içeren 4 fırlatıcı bulunuyor.

Sistem, aynı anda 64 hedefi takip ederek 12'sini ateş altına alma imkan ve kabiliyetine sahip.

Kaynak: AA
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