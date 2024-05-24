Ermenistan, Gazah ilinin 4 köyünü Azerbaycan\'a iade etti

Ermenistan, işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade etti.
Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12,7 kilometrelik hattının belirlendiği kaydedildi.
Hattın belirlenmesiyle Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan'a iade edildiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan Sınır Muhafızlarının belirtilen köyleri kontrol altına aldığı bildirildi.
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