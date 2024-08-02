Ermenistan, Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin kullanım ömrünü uzatmak ve yeni bir enerji bloğu inşa etmek için çalışıyor - Son Dakika
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Ermenistan, Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin kullanım ömrünü uzatmak ve yeni bir enerji bloğu inşa etmek için çalışıyor

Ermenistan hükümeti, Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin kullanım ömrünü 2036'ya kadar uzatmak ve santralin yakınlarında yeni bir enerji bloğu inşası için çalışmalar yürütüyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, santralin ömrünü uzatmak için çalışmalara başlamıştır. Ermenistan yönetimi, mevcut santralin ömrünü 10 yıl daha uzatarak 2036 yılına kadar kullanmayı hedeflemektedir. Ayrıca, Metsamor Nükleer Enerji Santrali'ne yeni güç üniteleri eklenmesi için projelendirme süreçleri başlamıştır. Ermenistan, ABD, Rusya, Güney Kore, Çin ve Fransa ile yeni santral inşası konusunda görüşmeler yapmaktadır.

02.08.2024 19:07
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Ermenistan hükümeti, Türkiye topraklarına 16 kilometre uzaklıkta bulunan Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin kullanım ömrünü 2036'ya kadar uzatmak ve santralin yakınlarında yeni bir enerji bloğu inşası için çalışma yürütüyor.

Ermeni basınına yansıyan haberlerde, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un, Ermenistan'la yapılan anlaşma gereği, santralin ömrünü uzatmak için 2. ünitedeki reaktörde çalışmalara başladığı belirtildi.

Ermenistan yönetimi bu çalışmalar neticesinde, mevcut santralin ömrünün 10 yıl daha uzatılarak 2036 yılına kadar kullanılmasını hedefliyor.

Öte yandan Metsamor Nükleer Enerji Santrali'ne yeni güç üniteleri eklenmesi için de projelendirme süreçleri başladı.

Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan yaptığı açıklamada, "Mevcut nükleer santralin kullanım süresinin bitiminden sonra, mevcut nükleer santral gibi çalışmaya devam edecek, (santralin) bitişiğinde en az aynı kapasitede yeni bir güç ünitesine sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni santral inşası için görüşmeler sürüyor

Sputnik Armenia'nın haberine göre, Ermenistan, yeni santral inşası konusunda ABD, Rusya, Güney Kore, Çin ve Fransa ile görüşmeler yürütüyor.

Bu kapsamda, adı açıklanmayan bir ABD şirketi, Ermenistan'da küçük bir modüler nükleer santral inşa etmenin fizibilitesine ilişkin teknik çalışma başlattı.

Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığının açıklamasında, ABD hükümetinin talimatıyla, bir Amerikan şirketinin Ermenistan'ın ilgili kurumlarıyla ortaklaşa, Ermenistan'ın ihtiyaçlarına uygun küçük modüler nükleer santral inşası konusunda çalışmaya başladığı kaydedildi.

Fransız nükleer reaktör şirketi Framatome'dan yetkililer de geçen hafta Ermenistan'ı ziyaret etti.

Eski teknolojili Metsamor Nükleer Enerji Santrali, Türkiye sınırına çok yakın

Türkiye sınırına 16 kilometre uzaklıktaki santralde, biri 1976'da, diğeri 1980'de devreye alınan iki reaktör bulunuyor.

Her iki reaktör de Ermenistan'da yaşanan 1988 Spitak depreminden sonra 1989'da kapatılmış ancak yeni inşa edilen 2 numaralı reaktör, yenileştirme çalışmaları sonrasında 1995'te yeniden açılmıştı.

Eski teknoloji ürünü olan söz konusu reaktörün 2005'te dolan kullanım ömrü, Ağustos 2021'de yapılan yenileme çalışmaları sonucunda 2026'ya uzatılmıştı.

Başbakan Nikol Paşinyan, Mayıs-Haziran 2023'te, nükleer enerji konusunda Rusya, ABD ve üçüncü ülkelerle görüşmeler yürütüldüğünü ve Metsamor Nükleer Enerji Santraline yeni bir nükleer reaktör inşası konusunun araştırılmasına yönelik kurumlar arası çalışma grubu oluşturulacağını açıklamıştı.

Ermenistan, 15 Aralık 2023'te Rosatom'un yan kuruluşu Rusatom Service ile eski nükleer santralin ömrünü 2036'ya kadar uzatacak çalışmalar için 65 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Ermenistan, Türkiye, Fransa, Rusya, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan, Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin kullanım ömrünü uzatmak ve yeni bir enerji bloğu inşa etmek için çalışıyor - Son Dakika

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