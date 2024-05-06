Ermenistan, NATO'nun askeri sıhhiye tatbikatına katılıyor - Son Dakika
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Ermenistan, NATO'nun askeri sıhhiye tatbikatına katılıyor

Ermenistan, NATO\'nun askeri sıhhiye tatbikatına katılıyor

Ermenistan, NATO'nun Macaristan'da düzenlenen askeri sıhhiye tatbikatına katılıyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı Askeri Tıbbi Destek Dairesine mensup sıhhiye taburuyla birlikte tatbikata iştirak ediyor. Tatbikatta, Ermenistan sahra hastanesi konuşlandırdı. NATO MILMED COE Direktörü Tabip Albay Laszlo Fazekas, Ermenistan'ın sahra hastanesini ziyaret ederek, tatbikatın bilgi ve tecrübe paylaşımı için mükemmel bir fırsat olduğunu belirtti. Tatbikatın temel amacı, NATO üyesi ve ortak ülkelerin sağlık destek sistemleri arasındaki işbirliğini artırmak ve pratik becerileri geliştirmektir. Tatbikata 32 ülke ve 7 sivil kuruluştan 1600'den fazla temsilci katılıyor.

06.05.2024 12:15
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Ermenistan, NATO'nun Macaristan'da bulunan NATO Askeri Tıp Mükemmeliyet Merkezi (MILMED COE) desteğinde düzenlenen çok uluslu askeri sıhhiye tatbikatının fiili safhasına iştirak ediyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ermenistan, "Vigorous Warrior 2024" tatbikatına Savunma Bakanlığı Askeri Tıbbi Destek Dairesine mensup sıhhiye taburu ile katılıyor.

Birlik, Macaristan'ın Varpalota kentindeki Bakonykuti Askeri Eğitim Alanı'na seyyar sahra hastanesi konuşlandırdı.

NATO MILMED COE Direktörü Tabip Albay Laszlo Fazekas, Ermenistan'ın sahra hastanesine yaptığı ziyarette, tıp tatbikatının dostane ortaklık ortamında birbirinden öğrenmek, bilgi ve tecrübeleri paylaşmak için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi ve katılımcılara teşekkür etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasında, çok uluslu askeri tatbikatın temel amacının, NATO üyesi ve ortak ülkelerin sağlık destek sistemleri arasındaki işbirliğinin artırılması kapsamında eşzamanlı operasyonlar çerçevesinde pratik becerilerin geliştirilmesi olduğu belirtildi.

"Vigorous Warrior 2024" askeri sıhhiye tatbikatına 32 ülke ve 7 sivil kuruluştan 1600'den fazla temsilci iştirak ediyor.

Kaynak: AA

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