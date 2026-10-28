Ermenistan Parlamentosu, ABD ile imzalanan TRIPP anlaşmasını 63 oyla kabul etti - Son Dakika
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Ermenistan Parlamentosu, ABD ile imzalanan TRIPP anlaşmasını 63 oyla kabul etti

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Ermenistan Parlamentosu, ABD ile imzalanan TRIPP çerçeve anlaşmasını 63 kabul ve 32 ret oyuyla onayladı. Anlaşma, TRIPP altyapısının Ermenistan'ın egemenliği altında faaliyet göstermesini ve bölgesel ulaşım bağlantılarının açılmasını öngörüyor.

Ermenistan Parlamentosu, Ermenistan ile ABD arasında imzalanan ve "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" (TRIPP) projesinin bir parçası olan Stratejik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması'nı onayladı.

Ermenistan Parlamentosu'nda TRIPP'in hayata geçirilmesi için ABD ile imzalanan Stratejik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması görüşüldü ve oylandı. Anlaşma, 63 milletvekilinin kabul, 32 milletvekilinin ret oyu kullandığı oylama sonucunda kabul edildi.

Sivil Sözleşme Partisi anlaşmaya destek verirken, Güçlü Ermenistan ve Ermenistan fraksiyonları anlaşmaya karşı çıktı.

Anlaşma kapsamında Ermenistan topraklarında planlanan TRIPP'le ilgili tüm altyapının Ermenistan'ın egemenliği ve yargı yetkisi altında faaliyet göstermesi öngörülüyor.

Proje, bölgesel ulaşım bağlantılarının açılmasını, Ermenistan'ın Azerbaycan toprakları üzerinden üçüncü ülkelerle bağlantı kurmasını ve ülke içindeki demir yolu ulaşımının sağlanmasını öngörüyor. Azerbaycan'ın ise Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan ile bağlantı kurması hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında TRIPP Geliştirme Şirketi kurulması planlanıyor. Şirketin hisselerinin yüzde 26'sı Ermenistan'a, yüzde 74'ü ise ABD tarafına ait olacak.

İlk etapta 49 yıl geçerli olması öngörülen anlaşma kapsamında, tarafların işbirliğini 50 yıl daha uzatma konusunda karşılıklı mutabakata varması halinde Ermenistan'ın hissesi yüzde 49'a yükselecek, ABD tarafının hissesi ise yüzde 51'e inecek.

Anlaşma, 1 Haziran 2026'da Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 4 Haziran 2026'da Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan tarafından imzalanmıştı.

TRIPP, 8 Ağustos 2025'te Washington'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın tanıklığında imzaladıkları ortak bildiriye dayanıyor.

Kaynak: AA
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