Erol Batırbek'in 'Ten Toprak Kültür' Sergisi Çankaya'da Açıldı - Son Dakika
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Erol Batırbek'in 'Ten Toprak Kültür' Sergisi Çankaya'da Açıldı

Çankaya Belediyesi, Erol Batırbek'in 'Ten Toprak Kültür' adlı kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sekiz tema etrafında şekillenen sergi, toplumsal sorunları estetik bir bakışla ele alıyor. Sergi, 1 Nisan 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

15.03.2025 10:25  Güncelleme: 11:03
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Erol Batırbek'in "Ten Toprak Kültür" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Erol Batırbek'in "Ten Toprak Kültür" sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergiye Başkentlilerin yanı sıra sanat ve edebiyat camiasından isimler de büyük ilgi gösterdi.

Batırbek'in 24'üncü kişisel sergisi olan ve sekiz tema çevresinde işlenen "Ten Toprak Kültür", ziyaretçilerine bugünün problemlerine yönelik realist bakış açısının estetikle harmanlandığı bir kesişim noktası sunuyor. Toplumsal sorunları kendine has bir yorumla fırçasına taşıyan Batırbek, "Çöp Toplayanlar" ve "Torakçılar" temaları ile ağır şartlar altındaki yaşamları ve varoluş mücadelelerini olduğu gibi izleyiciye sunuyor. Sanatçının insan ve doğa ilişkisini "Nü", "Dağlar" ve "İzler temalarıyla ele aldığı sergide kadın bedeni kusurlarıyla birlikte de estetik bir bütün olarak yansıtıyor.

Onursal tema: Portre çalışmaları

Batırbek, Ankara'nın kültür ve sanat ruhunu oluşturan 45 kıymetli kültür-sanat insanının portrelerini serginin onursal teması olarak sunuyor. Küratörlüğünü Bengüsu Aleyna Demirci'nin yaptığı ve Erol Batırbek'in sanatına ilişkin çok yönlü bir bakış açısı oluşturan sergi, misafirlerine gerçekçi ve estetik bakış açısını deneyimleme imkanı sunuyor.

Sergi, 1 Nisan 2025 tarihine kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde hafta içi her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ücret olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erol Batırbek'in 'Ten Toprak Kültür' Sergisi Çankaya'da Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erol Batırbek'in 'Ten Toprak Kültür' Sergisi Çankaya'da Açıldı - Son Dakika
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